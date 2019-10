The Warriors: película de culto tendría un remake

The Warriors es un clásico de culto atemporal. Dirigida por Walter Hill y lanzada en 1979, la película sigue a una pandilla callejera, llamados ‘Los Guerreros’, mientras intentan sobrevivir al viaje desde el Bronx hasta Coney Island después de ser acusados por un asesinato.

Para los críticos la banda sonora genial y el estilo visual enérgico le han hecho ganar una cantidad decente de elogios a lo largo de los años. Según informa el portal web We Got this Covered, The Warriors tendrá un reinicio.

Un informe en la web indica que Paramount estaba ansioso por rehacer la película. El director Tony Scott había planeado una nueva versión de la cinta ambientada en Los Ángeles.

Escena de The Warriors

“La misma historia, pero estamos reconstruyendo a la familia, reconstruyendo los personajes, y lo estoy haciendo en Los Ángeles. El original estaba en Nueva York y en lugar de 30 pandilleros, habrá 3.000 o 5.000″.

La muerte prematura de Scott puso fin al proyecto, pero el director de Crank y Gamer , Mark Neveldine, también expresó interés en rehacer The Warriors en 2015, diciendo:

“Sabemos que ha habido miedo en algunos estudios como “¡Hacemos esta película hoy y las pandillas se volverán locas!” Y es como “Lo que sea”. Lo haces al estilo Crank, la gente simplemente se reirá y se divertirá.

Lo pondríamos, obviamente, cinco minutos en el futuro, y realmente nos encantaría construir estas pandillas extravagantes y divertirnos con ellas, y tener un sentido de acción elevado y traer todas las cosas que hemos aprendido y robado de Rodríguez y Tarantino y otros grandes directores y ponerlo en la pantalla”, expresó Neveldine.

También hubo rumores en 2016 de que Anthony y Joe Russo iban a desarrollar un programa de televisión basado en la película, pero eso no parece haber ido a ninguna parte.

