Shokugeki no Soma 4x1: entérate aquí la fecha, horario y dónde ver el lanzamiento de la cuarta temporada

¡Las batallas culinarias están de vuelta! Yukihira Soma y sus compañeros de la escuela Totsuki están de regreso con su nueva temporada que llevará por nombre ‘Shokugeki no Soma: Shin no Sara’. Aquí te contamos cómo, dónde y a qué hora ver el lanzamiento de Food Wars 4x1.

El camino para convertirse en el mejor cocinero no es algo fácil. Aquellos personajes que vimos en la primera temporada han tenido que madurar mucho más rápido que los demás y es así que se vieron enfrentados a un muro que parece irrompible al enfrentarse a la élite de los estudiantes para así quitarles sus puestos y ganarse la permanencia en la escuela. En esta temporada 4 de Shokugeki no Soma finalmente veremos el tan esperado final de la batalla culinaria grupal.

¿Cómo terminó la temporada 3 de Shokugeki no Soma?

La tercera temporada del anime se dividió en dos partes, nos mostró como uno de los líderes de la familia Totsuki se hizo con el poder de la escuela e intentó cambiar las reglas del lugar prohibiendo a todos los alumnos que realizaran experimentos al momento de buscar nuevos sabores, pero lo que hizo que un grupo se alzara es que quiso eliminar a todo aquel que se opusiera a sus ideas.

Es así que se levanta un grupo de “rebeldes”, quienes se oponen al nuevo director y a sus ideas, pero no será fácil hacer que las cosas vuelvan a ser como antes, si quieren tener un lugar en Totsuki entonces deben de ganárselo. Entonces nació la idea de realizar una batalla culinaria colectiva en la que se enfrentaría el grupo de Yukihira Soma con la élite 10.

El enfrentamiento se dividiría en 3 fases, la primera parte de la tercera temporada mostró como se organizaron para esto y si estaban realmente listos, mientras que la segunda parte mostró la primera fase de batalla, que era un 3 contra 3, donde el grupo de rebeldes ganó absolutamente todo y ahora se preparan para la segunda fase.

El episodio 4x1 de Shokugeki no Soma: Shin no Sara se titula “Cuarto Plato”. Por ahora no se tiene mayor información acerca de lo que se verá, pero podemos suponer que se continuarán con los enfrentamientos culinarios, para ser más exactos con el desarrollo de la segunda parte de la batalla colectiva que comenzó en la tercera temporada.

¿Cómo y dónde ver Shokugeki no Soma 4x1?

El capítulo 1 de la temporada 4 de Shokugeki no Soma se estrenará este viernes 11 de octubre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesaria una suscripción premium para acceder al servicio.

- Shokugeki no Soma 4x1 en América Latina: 11 de octubre online por Crunchyroll son subtitulos en español.

- Shokugeki no Soma 4x1 en Estados Unidos: 11 de octubre online por Funimation con subtitulos en inglés.

- Shokugeki no Soma 4x1 en Japón: 11 de octubre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Shokugeki no Soma 4x1?

El capítulo 1 de la temporada 4 de Shokugeki no Soma llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse en las plataformas anteriormente mencionadas.