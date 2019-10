Seven Deadly Sins temporada 3: ¿Cuándo se estrenará en Latinoamérica?

El estreno de “Nanatsu no Taizai” llegó el pasado 9 de octubre de 2019 en Japón con su tercera temporada titulada “Wrath od the Gods” a través de TV Tokyo, sin embargo, la popularidad de la serie ha llegado a otros países quienes esperan cuándo llegarán a su destino.

¿Cuándo se estrenará “Nanatsu no Taizai” en América Latina, España y Estados Unidos?

La serie japonesa ha sido producida esta vez por el Studio DEEN y ya cuenta con 24 episodios, pero los fanáticos de México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, España y Estados Unidos desean que la última entrega llegue a Netflix con rapidez y con fecha confirmada oficialmente.

Aunque la popular plataforma de streaming tiene los derechos de distribución internacional de “Seven Deadly Sins”, todo parece indicar que estarían anunciado su estreno cuando el anime termine toda su emisión en el país asiático.

La tercera temporada de “Nanatsu no Taizai” podría llegar de este modo a Netflix, aproximadamente en julio o agosto de 2020, ya que se confirmó que en Japón continuará hasta marzo del siguiente año.

¿De qué va a tratar Nanatsu no Taizai temporada 3?

La animación de Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods fue una de las grandes preocupaciones de los fanáticos, quienes se enteraron que hubo un cambio de estudio de animación.

En esta tercera temporada de Nanatsu no Taizai, el Studio DEEN tomó el control para llevar a cabo los nuevos episodios, mientras que A-1 Pictures se encargó de las dos primeras. Sin embargo, la sobrecarga del trabajo hizo que, finalmente, cayera en las manos de March Jack.

La tercera entrega estará dirigida por Susumu Nishizawa, el guión es de Rintaro Ikea, en colaboración con Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Tafakumi Wada, quienes ya estuvieron trabajando en las temporadas anteriores.

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods seguirá narrando la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios que habitan en Britannia. De esta manera, el próximo 9 de octubre se estrenará la tercera temporada en Japón, mientras que en Netflix, el próximo 2020.

