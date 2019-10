My Hero Academia: ¿Cómo se verían los protagonistas si fueran Jojo’s?

Para nadie es un secreto que con el paso de los años la obra más popular del mangaka Hirohiko Araki, Jojo’s Bizarre Adventure, se ha convertido en toda una franquicia de culto, por lo cual no sorprende ver que en otros animes o mangas se realicen divertidas referencias hacía sus personajes principales, reforzando cada vez más el divertido memes de “Jojo’s no es una referencia del mundo, el mundo es una referencia de Jojo´s”

Por su gran popularidad, no sorprende que fanáticos intenten fusionarlo con tras franquicias populares, en esta ocasión un joven artista de internet imaginó como se vería uno de los personajes más famosos de la reconocida serie My Hero Academia (Boku No Hero Academia), si tuviera el estilo de los Jojo’s, el resultado fue impresionante.

A través de sus redes sociales el fanático conocido como VuvuSpaciel publicó un interesante fanart de Jojo x My Hero Academia, mostrando como se vería la tierna Ochaco Uraraka como un personaje de la franquicia de hombres musculosos.

Ochako

Lo que causa curiosidad, es que el dibujante se dio el detalle de crearle un misteriosos Stand, al que decidió llamar Defying Gravity, que es una referencia a la recordada canción Wicked. Por otro lado el atiendo que lleva el ente es el mismo que usa la joven heroína al momento de entrenar.

En cuanto a Ochaco, la heroína lleva ropa casual que haría muy feliz a Araki. Con pantalones cortos negros, la niña se balancea unos calcetines hasta los muslos y unos botines de color rosa brillante. El look también incorpora un top rosa claro y tirantes fucsia que combinan con sus largos guantes sin dedos.