Joker: Jared Leto estaba enojado con Joaquin Phoenix por interpretar al villano

No hay duda que Joker es uno de los papeles cinematográficos más emblemáticos de todos los tiempos.

Cada actor que ha interpretado al villano ha puesto su propio giro creativo y elegir una actuación favorita entre todas las grandes iteraciones de todos los tiempos del personaje es una tarea difícil.

Muy pocos, sin embargo, elegirían la actuación de Jared Leto en Suicide Squad. Incluso el mismo cantante admitió que no ha visto la película.

Según informó el portal We Got This Covered, Leto se molestó cuando supo sobre la nueva película de Joker protagonizada por Joaquin Phoenix.

Parece que el cantante y actor quiso volver a interpretar al personaje , pero parece que nunca tendrá la oportunidad.

A pesar del éxito financiero masivo de la película, tanto los fanáticos como los críticos destrozaron la extraña interpretación del actor como el Joker en Suicide Squad y todos los planes futuros que Warner Bros. tenía para Leto quedaron en suspenso.

Se sabe que Leto no estará en la próxima película de Margot Robbie, Harley Quinn, Birds of Prey , ni en la secuela de James Gunn de Suicide Squad .

Si bien ambas omisiones le enojan, parece que la historia de origen independiente de Joker de Joaquin Phoenix puede haber lastimado más al cantante.

Tal vez algún día sea capaz de obtener otra oportunidad en el Joker, pero por ahora, todo Hollywood está demasiado ocupado en la actuación del año como para prestarle demasiada atención a la estrella desvanecida y descontenta.

