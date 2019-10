Hércules: Benecict Cumberbatch sería Hades en el live action de Disney

Disney ha encontrado su gran mina de oro: los live action. Durante este 2019 estrenaron Aladdin, El Rey León, Dumbo y próximamente, La Sirenita, Tierra de Osos, entre otros.

En esta oportunidad, los últimos reportes indicarían que la siguiente película animada sería Hércules. La historia del semidios griego, hijo de Zeus, se estrenó en 1997 y estaría a punto de llegar a la pantalla gigante en su versión live action.

Según la plataforma de We Got This Covered, Disney ya estaría buscando a los actores perfectos para interpretar los papeles de cada personaje. Entre ellos estaría Alexander Skargard, quien sería el propio héroe griego.

Sin embargo, ¿qué sería de Hércules sin su malvado tío Hades? En 1997, James Woods dio vida al Dios del Inframundo, llegando a ganarse el cariño de todos los fanáticos. Es por ello que Disney estaría en la búsqueda de un actor carismático para interpretar este gran papel.

¿Qué nombre estaría en el bolo? Benedict Cumberbatch, la estrella de Doctor Strange. La plataforma de We Got This Covered, ha informado que según sus fuentes -quienes revelaron que estaban produciendo Aladdin y Ms. Marvel- han confirmado que el estudio estaría buscándolo.

Esto sería solo un rumor, pues no hay nada confirmado. Incluso no se sabe cuándo llegaría el live action de Hércules. Pese a ello, ya surgen varios nombres para interpretar al villano, entre los que destaca Trevor Donovan.

¿Te gustaría ver a Benedict Cumberbatch como Hades? Solo el tiempo lo dirá.

