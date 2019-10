Breaking Bad: lo que no conocías de ‘Jesse Pinkman’ [FOTOS y VIDEO]

Este viernes 11 de octubre se estrena “El Camino: una película de Breaking Bad” a través de Netflix. Millones de fanáticos de todo el mundo volverán a ver a Walter White, Jesse Pinkman y otros recordados personajes de la serie.

En esta nota conoce más sobre Aaron Paul, actor que saltó a la fama tras interpretar al socio del popular 'Heisenberg’ durante las cinco temporadas de la producción estadounidense.

Aaron Paul resume en dos minutos y medio “Breaking Bad”

El entrañable ‘Jesse Pinkman’ se presentó en el programa de Jimmy Kimmel días antes del estreno de “El Camino: una película de Breaking Bad” y sorprendió a la audiencia con una breve pero contundente presentación de la serie.

Durante el late night show el presentador le pidió al actor que haga un resumen a quienes no habían visto la producción, cuyo último capítulo se transmitió en el año 2013.

“Hay un profesor de química, llamado Walt, al que le diagnostican cáncer. Está también su mujer Skyler, embarazada, y su hijo Walter Jr, a quienes les encanta desayunar”, dijo entre risas. “Luego este hombre empieza a cocinar metanfetamina para con su alumno Jesse Pinkman, ¡que soy yo!”, prosiguió.

Aaron Paul también describió a su personaje: “Digo muchas malas palabras en la serie y disuelvo un cadáver en una bañera que empieza a filtrarse por el techo”. “¡Ah! y me enamoro de Jessica Jones”, en alusión a la actriz Krysten Ritter, quien interpretó a su novia Jane en la saga.

De esa forma, el artista estadounidense se refirió en dos minutos y medio acerca de “Breaking Bad”.

Curiosidades detrás de Aaron Paul

Aaron Paul nació el 27 de agosto de 1979 en Estados Unidos. Fue nominado al Globo de Oro en 2014 en la categoría “Mejor actor secundario” por su papel de Jesse Pinkman en “Breaking Bad”.

Ha ganado tres veces los Premios Emmy por su actuación en la misma serie, que se estrenó en el año 2008.

Un anécdota de su papel como Jesse Pinkman es que en realidad su personaje iba a morir al final de la primera temporada. Pero tras una huelga de guionistas, Vince Gilligan, director, productor y guionista de “Breaking Bad”, se dio cuenta de la buena química entre Aaron Paul y Bryan Cranston, por lo que reconsideró esta idea.

Previamente existió la probabilidad de que ‘Walter White’ y ‘Jesse Pinkman’ trabajen juntos en la serie “Malcolm in the middle”. Aaron Paul postuló al casting para interpretar al hijo mayor de Cranston. Ello no ocurrió, pero años después los actores se encontraron en la aclamada serie.

Tras finalizar las grabaciones de “Breaking Bad”, el artista estadounidense ha participado en otras películas y producciones como “Need for speed”, “Exodus”, entre otras.

También prestó su voz para un capítulo de “Black Mirror” (USS Callister) y la serie animada “BoJack Horseman”.

Aaron Paul se hizo un tatuaje en honor a “Breaking Bad”

Durante las grabaciones de la última temporada de “Breaking Bad”, Aaron Paul y otros personajes de la serie se realizaron algunos tatuajes a manera de homenaje.

‘Jesse Pinkman’ se puso la frase ‘No half measures’ (“Nada a medias”, en español). Durante una entrevista explicó que esta frase lo marcó para siempre. “Si te dedicas a algo, debes hacerlo al cien por ciento, con toda tu alma. Y no puedo estar más de acuerdo”, señaló a El País.

Una de las relaciones más recordadas de “Breaking Bad” es la de Jesse Pinkman con Jane Margolis, personaje que aparece en la segunda temporada de la serie. El tormentoso romance entre ambos dejó en un profundo estado de depresión al papel interpretado por Aaron Paul.

Luego de seis años de haber finalizado la producción, el elenco se volvió a juntar recientemente durante el avant premiere de “El Camino: una película de Breaking Bad”. Tanto Aaron Paul como Krysten Ritter, actriz que protagonizó a Jane, se reencontraron y vivieron momentos inolvidables con sus fans.

