Nanatsu no Taizai 3x01: Meliodas y los pecados capitales muestran todo su poder en su regreso [VIDEO]

Nanatsu no Taizai temporada 3 llegó a TV Tokyo. Este miércoles 9 de octubre, fanáticos del anime han podido ver el arco Wrath of The Gods, el cual se espera tenga más de una sorpresa.

El primer capítulo del anime nos presentará lo siguientes sucesos a la batalla que tuvo Meliodas con los poderosos Diez Mandamientos, aquellos seres diabólicos que buscan imponer el caos en Britannia.

¡CUIDADO! SPOILER A CONTINUACIÓN

Seven Deadly Sins 3x01 inició con Meliodas y Ban ayudando a un grupo de esclavos siendo trasladados por demonios. A continuación, se ha ce un resumen de lo que fue la temporada anterior.

Luego, vemos como los ciudadanos reconstruyen las calles de Liones las cuales han sido afectadas por la feroz pelea entre los Siete Pecados Capitales y Diez Mandamientos. Fuera de la ciudad, Meliodas y Ban hablan sobre la pelea y las consecuencias del encuentro.

Por otro lado, en el castillo de demonios, Zeldris es informado de todo lo que hicieron Meliodas y Ban y como derrotaron con facilidad a Galand, Greyroad y Fraudin. Furioso por lo sucedido, el demonio mira el cuerpo de Estarossa, quien se recupera luego de la batalla que tuvo con Escanor. El guerrero sobrevivió, pero está totalmente lastimado. De pronto, el demonio abre los ojos y llama a Meliodas.

Por otro lado, se observa como un niño intenta lucha con un demonio que estaba capturando humanos. La criatura llama a sus aliados y el menor los enfrenta, al ver esto, los habitantes del pueblo deciden enfrentarse a ellos. Lamentablemente, todos son derrotados.

Cuando creían que todo estaba acabado, los Siete Pecados Capitales aparecen en escena y rescatan a los pobladores. Al ver que todo estaba perdido, uno de los demonios llama a más de su clase, pero ellos son acabados fácilmente por Meliodas con su poder contraataque.

Para finalizar el capítulo, Meliodas pregunta qué pasó con King y Diana, la escena cambia a una laguna termal del Bosque de las hadas donde los dos sorpresivamente se encuentran. ¿Acaso veremos el nacimiento, una vez más, del amor de estos personajes?

Seven Deadly Sins temporada 3 podrá ser vista todos los miércoles a las 5:55 p. m. (hora Japón), mientras que en BS TV Tokyo estará disponible los jueves a las 00:59 a. m., según indicó el sitio oficial de la franquicia.