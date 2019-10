Seven Deadly Sins temporada 3: mira aquí el nuevo opening “Wrath of the Gods”

¡Llegó el día! Después de esperar mucho tiempo, la temporada 3 de Nanatsu no Taizai (Seven Deadly Sins) está entre nosotros. El anime acaba de estrenar la tercera entrega y, como era de esperarse, se puede ver un nuevo opening.

Nanatsu no Taizai o Seven Deadly Sins (Los 7 Pecados Capitales), es un anime basado en el manga dibujado por Nakaba Suzuki, quien sigue publicando hasta el día de hoy y cuenta con más de 300 episodios encima.

A continuación te dejamos el opening de Nanatsu no Taizai temporada 3.

A diferencia de otras aperturas, donde se puede ver un pequeño resumen de lo que tendrá la serie, el opening de Nanatsu no Taizai temporada 3 nos muestra un poco más de todos los personajes principales, es decir, de los 7 pecados capitales.

En el video se puede ver a King, Escanor, Diane, Meliodas, Ban, Merlin y Gowther, quienes representan a la pereza, orgullo, envidia, ira, avaricia, gula y desinterés, respectivamente. Una pequeña presentación de cada uno de ellos.

Sin embargo, no son los únicos que aparecen en el opening de la tercera temporada de Nanatsu no Taizai, sino que se puede ver a los integrantes de los 10 Mandamientos, Derieri, Drole, Estarossa, Gloxinia, Melascua, Zeldris, Galand, Monspeet, Grayroad, Fraudrin.

NANATSU NO TAIZAI TEMPORADA 3 TRÁILER

¿De qué va a tratar la tercera temporada de Nanatsu no Taizai?

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods seguirá narrando la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios que habitan en Britannia conocidos como Diez mandamientos. De esta manera, el próximo 9 de octubre se estrenará la tercera temporada en Japón, mientras que en Netflix, en el 2020.