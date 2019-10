Seven Deadly Sins 3: aquí cómo y a qué hora ver el estreno de la temporada? [VIDEO]

Finalmente, Nanatsu no Taizai temporada 3 llega a las pantallas. Este miércoles 9 de octubre, fanáticos del anime podrán ver el arco Wrath of The Gods, el cual se espera tenga más de una sorpresa.

Titulado originalmente “Nanatsu no Taizai” o “Los siete pecados capitales” en su versión en español, es un anime basado en el manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, la misma que sigue publicando hasta hoy por la Weekly Shōnen Magazine.

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods seguirá narrando la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios que habitan en Britannia conocidos como Diez mandamientos. De esta manera, el próximo 9 de octubre se estrenará la tercera temporada en Japón, mientras que en Netflix, en el 2020.

Nanatsu no Taizai 3 - Tráiler

¿Cómo y a qué hora se emite Seven Deadly Sins: Wrath of The Gods?

La transmisión de Nanatsu no Taizai temporada 3 se llevará a cabo de forma semanal en Japón vía TV Tokyo a partir de este miércoles 9 de octubre a las 5:55 p. m. (hora local).

Por otro lado, en BS TV Tokyo los episodios estarán disponible el jueves 10 de octubre a las 00:59 a. m. (hora local), según el sitio oficial de la marca.

¿Cómo ver en Perú y el resto de Latinoamérica Seven Deadly Sins: Wrath of The Gods?

Con 14 horas de diferencia entre Perú y Japón, Nanatsu no Taizai puede ser visto a partir de 3:55 a. m. de este miércoles 9 de octubre.

Colombia, México y Ecuador: miércoles 9 de octubre a las 3:55 a. m.

Bolivia y Estados Unidos (este): miércoles 9 de octubre a las 4:55 a. m.

Argentina, Chile: miércoles 9 de octubre a las 5:55 a. m.

España: miércoles 9 de octubre 10:55 a. m.

¿Dónde ver Nanatsu no Taizai temporada 3?

Si bien Seven Deadly Sins 3 llegó a TV Tokyo, fans internacionales deberán esperar para verlas en esta parte del planeta. Los 24 capítulos del anime están bajo los derechos de Netflix, compañía que no ha confirmado sobre la llegada de la nueva temporada a su plataforma.

Todo indica que podremos ver los episodios una vez termine su emisión original en Japón, de la misma manera que sucedió con la entrega anterior.