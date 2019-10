Matrix: ¡Se arrepiente! Will Smith admite que fue un error rechazar el papel de Neo

A finales del Siglo XX, uno de los actores que ganó bastante popularidad en Hollywood fue Will Smith. Gracias a la serie juvenil El Príncipe de Bel-Air y películas como Independence Day y Men in Black, el nombre de Will estuvo sonando en todo el mundo.

Durante ese tiempo, el actor tuvo que escoger entre dos películas, Matrix y Wild Wild West. La historia es conocida, escogió la cinta del oeste y resultó un rotundo fracaso pues la producción costó 170 millones de dólares y solo recaudó 222 millones a nivel global.

Conforme pasaron los años, Matrix se volvió toda una revolución en el mundo cinematográfico, llegando a tener hasta tres entregas y una cuarta en producción. Sin duda alguna, un error del que se podría estar arrepintiendo hasta el día de hoy.

Mientras se encontraba presentando su nueva película, Géminis, donde Will Smith interpretará a una versión joven y vieja de sí mismo, el actor fue consultado sobre qué consejo le daría a su yo antiguo. ¿Qué creen que dijo?

“Sí, probablemente Wild Wild West. Volvería al momento de escoger Wild Wild West y diría: Estúpido, ¿Por qué no hiciste Matrix?”

Tras estrenar Géminis, Will Smith prestará su voz para la cinta animada Espías con Disfraz, de los creadores de La Era de Hielo y Rio. Después de estas entregas estrenará Bad Boy 3, donde repetirá protagonismo con Martin Lawrence.

Entre sus futuros proyectos destacan King Richard y The Counci. A pesar de tener más de una película en camino, Will Smith se sigue arrepintiendo de no haber realizado Matrix.