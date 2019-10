Marvel: ¿Spider-Man 4 encontró director? Tommy Wiseau se ofrece a realizarla

¡Quiere estar en todos los estudios! Al día de hoy, si hay un género que está en boca de todo el mundo, ese es el de superhéroes. Más de una director o actor le gustaría ser parte, ya sea en Marvel Studios o DC Cómics.

Uno de ellos es Tommy Wiseau, quien realizó The Room, The Disaster Artist. En más de una oportunidad ha revelado su deseo por interpretar al Joker en una cinta de DC, incluso añadió su nombre en modo de broma siendo el personaje en la nueva película de The Suicide Squad, dirigida por James Gunn.

A través de su cuenta de Twitter, Tommy Wiseau publicó una curiosa imagen que llamó la atención de los fanáticos de Marvel. ¿De qué se trata? Spider-Man 4. La cuarta entrega de Sam Raimi y Tobey Maguire que nunca vio la luz.

Tommy Wiseau bromea con dirigir Spider-Man 4. Foto: Twitter

En la publicación se puede ver el logotipo de Spider-Man, sumado al número 4, dando a entender que se encargaría de trabajar la cinta. Así mismo, ha colocado “A Tommy Wiseau Film” en la cabecera.

Tommy Wiseau bromea con dirigir Spider-Man 4. Foto: Twitter

A pesar de haber colocado esto, no se haría realidad. En primer lugar porque la saga de Tobey Maguire se dio por finiquitada con la tercera entrega, para luego dar vida a dos reboots; en segundo, porque Sony y Marvel acaban de anunciar un acuerdo para llevar a cabo Spider-Man 3 junto a Tom Holland.

Recordemos que Spider-Man 4 de Sam Raimi y Maguire estuvo en desarrollo en 2007, sin embargo, no llegó a ver la luz, por lo que decidieron retirar el proyecto para siempre en 2010.