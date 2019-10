Joker: conoce las canciones que conforman el soundtrack de la película

Joker se encuentra en cartelera y para miles de espectadores y críticos, la película protagonizada por Joaquin Phoenix es la mejor de 2019.

La prensa especializada concuerda en que la cinta tiene un buen desarrollo argumental, además de elogiarla a nivel técnico y sonoro.

Es en el último punto, el soundtrack, donde las canciones cobran protagonismo con cada escena en la que Artur Fleck se desenvuelve.

Joker tráiler final

Las piezas musicales originales están compuestas por Hildur Guðnadóttir, cellista nacida en Islandia, quien también realizó algunas melodías para Sicario y Chernobyl de HBO.

Es aquí en donde la compositora plantea un estilo sombrío, lo cual coincide con la personalidad que transmite el ‘Príncipe Payaso del Crimen’.

En cuanto a las demás canciones, el largometraje presenta una combinación extraña de títulos melancólicos y otros para bailar, lo que concuerda con los altibajos emocionales que presenta el protagonista.

A continuación te dejamos el enlace para que puedas escucharlo por Spotify desde cualquier dispositivo electrónico.

Soundtrack completo de Joker

Parte de la lista de canciones con las que cuenta la banda sonora de Joker es la siguiente:

- Smile de Jimmy Durante

- That's Life de Frank Sinatra

- White Room de Cream

- Rock N' Roll (Part 2) de Gary Glitter

- Slap the Bass de Fred Astaire

- Send in The Clowns de Frank Sinatra

- Everybody Plays the Fool de The Main Ingredient

Joker se encuentra en cartelera desde el 3 de octubre en las principales cadenas de cines de nuestro país. La producción está protagonizado por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips.

Escúchanos en nuestro podcast Vértigo. En este episodio hablamos sobre el Joker