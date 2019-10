The End of the F***ing World 2: adelanto habría expuesto fatal destino de protagonista

A un mes de su estreno, Netflix reveló un nuevo póster promocional de la serie 'The end of the f***ing world 2″. A través de la cuenta de Facebook, miles de usuarios mostraron su alegría y dudas sobre el destino de los personajes.

En el afiche publicado hace unas horas por la plataforma de streaming se muestra a Alyssa, con un vestido blanco, sola, sentada junto a una mesa y urna.

El póster promocional de la serie The end of the f***ing world 2.

Esta imagen ha generado el comienzo de las teorías sobre qué sucedió en el final de la primera temporada. Algunas de las preguntas recurrentes en los comentarios y en las publicaciones de los fanáticos son: ¿James está muerto? ¿La temporada 2 se trata de Alyssa? ¿Es eso un vestido de novia? ¿Qué sucedió al final?

Se recuerda que la serie originalmente iba a durar una sola temporada, pero al tener una buena crítica por parte de los usuarios de la plataforma de Netflix, se extendió en la producción de una segunda parte.

La primera temporada de ‘The end of the f***ing world 2’ contó la historia de James y Alyssa, ambos personajes con una personalidad única y con objetivos diferentes; sin embargo, en las diferencias y sus locas aventuras, nace un amor trágico. La serie tuvó ocho episodios de 20 minutos que culminó con un disparo sin conocerse si la bala impactó en James o no.

Así también, el mes pasado, Netflix lanzó otras fotografías donde se ve Alyssa en medio del bosque. “Ay… ¡Algo me va a dar! Este es el primer vistazo de la temporada 2 de The End of The F***ing World. Vemos a Alyssa y Bonnie (Naomi Ackie) que tienen una misteriosa conexión por un extraño y problemático pasado. #TEOTFW estrena en noviembre”, mencionó Netflix Latinoamérica en el Twitter.

Netflix lanzó algunas imágenes de la serie 'The end of the fucking world'.

La serie se basó en la novela gráfica de Charles Forsman. Los fans esperan con ansias conocer que sucedió con James y Alyssa. El 5 de noviembre sabremos todos los detalles del desenlace de la historia.