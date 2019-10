Robert Downey Jr “aprecia” la opinión de Martin Scorsese sobre las películas de Marvel

Robert Downey Jr. apareció en el programa The Howard Stern Show el lunes por la mañana, donde rompió el silencio sobre la controversia con Martin Scorsese y Marvel.

Es así que Downey reveló que apreciaba los comentarios de Scorsese sobre las películas del UCM. Según el actor, se debe respetar la opinión de otro.

“Te diré la verdad”, comenzó Downey. “No esperaba que [el universo cinematográfico de Marvel ] se convirtiera en lo que se convirtió y es una Hydra muy grande y de múltiples cabezas en este punto. Siempre he tenido otros intereses y, según Scorsese, no es el cine, así que hay que echarle un vistazo, ¿sabes?”

Muerte de Iron Man en Avengers: Endgame

Stern aprovechó la oportunidad para preguntarle al actor sobre su opinión sobre los comentarios, a pesar de que Downey pareció decir la última parte en broma.

“Es su opinión”, continuó Downey. “Quiero decir que juega en los cines. Aprecio su opinión porque creo que es como cualquier cosa. Necesitamos todas las diferentes perspectivas para que podamos centrarnos y seguir adelante”.

Luego, Stern le preguntó a Downey si creía que el cineasta ganador del Premio de la Academia estaba celoso de la rentabilidad que conlleva las películas de Marvel.

“Por supuesto que no, él es Martin Scorsese”, opinó el actor. “Por cierto, hay mucho que decir sobre cómo estas películas de género, y estaba feliz de ser parte del ‘problema’, si lo hay, denigraron la forma de arte del cine. Cuando entras como un pisando fuerte bestia y eliminas la competencia de una manera tan demostrativa, es fenomenal”.

Hasta la fecha, las 23 películas realizadas por Marvel Studios han recaudado $ 22,6 mil millones en todo el mundo.

