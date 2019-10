Avengers Endgame: ¿Robert Downey Jr. no quiere postular en los Oscar como Tony Stark?

Las películas del UCM se han convertido en el éxito de Marvel Studios y más aun con los populares actores que le dan vida a sus personajes, como lo es Robert Downey Jr, quien terminó su etapa en la franquicia con “Avengers: Endgame” por lo que es considerado como el actor clave para el éxito en taquilla.

De esta manera, los encargados de los Vengadores no demoraron en apuntar que el actor merecía un Oscar por darle vida a Tony Stark. De esta manera, todo apuntaría que Disney postularía a la estrella como un posible candidato para “Mejor Actor” para los premios.

Sin embargo, no fue así, lo que determinó dudas entre algunos fanáticos que no comprendían por qué la casa del ratón tendría la confianza para postular a “Avengers: Endgame” en la categoría como “Mejor Película” y “Mejor Guion Adaptado” pero que no habría respaldado a Downey Jr., no obstante, el mismo actor lo habría decido de esa manera.

Y en el programa de Howard Stern, el presentador le preguntó al artista, si su ausencia de reconocimientos es debido a una especia de discriminación contra las películas de superhéroes, por lo que él no dudó en responder.

“Me alegra que mencionaras esto porque hubo algunas conversaciones al respecto y yo dije ‘no lo hagamos’, porque soy mucho más parecido a ti de lo que quieres creer”, dijo Downey Jr. a Stern. “Escucho el programa y estoy de acuerdo con la mayoría de tus opiniones, por muy variadas que sean. Ocasionalmente, cuando sigues la corriente de un pensamiento, digo ‘oh, no es así como lo veo, pero me encanta que lo veas así'”, finalizó el actor.

Robert Downey Jr. le dio vida a Tony Stark como Iron Man en 2008 y en ese mismo año fue nominado al Oscar como “Mejor Actor de Reparto” por Tropic Thunder. Una nominación que se sumó a su consideración en la categoría “Mejor Actor” en 1992 por su rol en Chaplin.