Michael Moore: “Joker es una obra maestra”

El director de cine Michael Moore salió en defensa de Joker y en contra de aquellos que señalan a la película como una apología a la violencia, y más bien la llamó ‘Obra maestra”.

“El miércoles por la noche fui testigo de una obra maestra, la película que ganó el Festival de Cine de Venecia. Se llama Joker, y todo lo que hemos escuchado sobre esta película es que debemos alejarnos de ella. Nos han dicho que es una incitación y celebración del asesinato y que la policía estará en cada revisión este fin de semana en caso de ‘problemas’. Nuestro país está desesperado, nuestra constitución hecha trizas, pero por alguna razón es una película a lo que debemos temer. Sugeriría lo contrario: el mayor peligro para la sociedad puede ser si NO vas a ver esta película”, dijo el cineasta.

Así mismo, cuestiona la existencia de la violencia en la historia: “¿Violencia en Joker? ¡Paren! La mayor parte de la violencia en la película se perpetra contra el propio Joker, una persona que necesita ayuda, alguien que intenta sobrevivir al margen de una sociedad codiciosa. Su crimen es que no puede obtener ayuda. Su crimen es que es el blanco de una broma que le hicieron los ricos y famosos. Cuando el Joker ya no puede soportarlo, te sentirás horrible porque lo estabas animando, y si eres honesto agradecerás a esta película por conectarte con un nuevo deseo: no correr para salvar tu propio trasero, sino para pararte y luchar y enfocar tu atención, el poder no violento que tienes en tus manos todos los días”.