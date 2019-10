Karate Kid 2 regresaría con Jackie Chan como el Sr. Han

Jackie Chan volvería a encarnar al señor Han en Karate Kid 2, la cual se encontraría en desarrollo.

Es probable que la estrella de artes marciales de 65 años regrese para la secuela de la película de 2010, aunque con un pupilo diferente.

Eso se debe a que Jaden Smith, que tenía 12 años durante la primera entrega y solo ha actuado en tres películas desde entonces, no estaría interesado en repetir su papel como Dre Parker para la segunda parte.

La trama de la primera película giraba en torno a un preadolescente que se muda con su madre de Detroit a Beijing, China e inmediatamente discute con el matón del vecindario.

Escena de Karate Kid (2010)





Sin embargo, se hace amigo del Sr. Han, el hombre de mantenimiento que es un maestro de kung fu y le enseña al niño los secretos de la defensa personal a través de una serie de tareas domésticas.

Se sabe que la secuela ha estado en proceso durante años, pero según la página web We Got This Covered indica que la producción está en proceso.

La película de 2010 fue un reinicio de la popular cinta The Karate Kid y fue la entrega más taquillera de la franquicia hasta la fecha ($ 359.1 millones).

Poco después de su lanzamiento, se dijo que un segundo capítulo estaba en desarrollo con gran parte del reparto principal para repetir sus roles. Breck Eisner inicialmente iba a dirigir, pero esos planes cambiaron en 2014.

