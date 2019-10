Breaking Bad: ¡Sin spoilers! Las drásticas medidas que tomó Netflix para evitar filtraciones [VIDEO]

Cada vez falta menos para que volvamos a ver una de las historias televisivas más exitosas de la historia, nos referimos a Breaking Bad. De la mano de Netflix y Vince Gilligan, 'El Camino’, nos presentará que pasó con Jesse Pinkman tras los eventos sucedidos en el último episodio de la serie.

Aprovechado su regreso a pantalla, algunos de los personajes que no tuvieron un final claro en la serie, volverán para contarnos un nuevo capítulo de sus vidas. Pero, como son varios los actores que participan en esta producción, uno de ellos contó qué hizo la producción para que no se filtre información del proyecto.

Uno de ellos será Badger (Matt Jones), amigo de fiestas y adicciones de Jesse Pinkman. Si la producción de por si ha sido un secreto para más de un fan, más lo ha sido para los intérpretes que han sido convocados, ellos tampoco han sabido mucho más que el resto. “Estoy en la película. Pero no tengo ni idea de lo que ocurre antes o después”, comentaba Jones para Fair Game. “Honestamente no sé nada, porque solo leí las escenas en las que salgo y nada más, no nos dieron mucha información”.

Breaking Bad, nuevo tráiler

Pero si los actores se juntan para realizar una prueba de guion previo a las grabaciones, esta vez las cosas no fueron así. Matt Jones informó que, durante el rodaje, los actores se hospedaban en hoteles con nombres falsos, y se disfrazaban para salir a rodar en exteriores.

En el avance de Breaking Bad: El camino, vemos como Badger se reúne con Jesse Pinkman (Aaron Paul), quien está siendo buscado por su conexión con Walter White. “Sé que incluso Vince estaba jugando, es un tipo complicado. Creo que estaba engañando incluso a las personas involucradas en el asunto y agregando escenas que no estaban en el guion”, finalizaba Jones.