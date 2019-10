Star Wars: Rogue One elegida como la ‘mejor película’ de la era moderna de la saga [VIDEO]

Si bien la trilogía original de Star Wars es considera como parte de un clásico del cine, las películas modernas de la saga han logrado posicionarse entre los fanáticos.

En ese sentido, y queriendo escuchar el sentir de los fans, el portal IGN presentó la lista de las películas de Star Wars más populares entre sus lectores. En esta decisión fue incluida la trilogía precuela protagonizada por Rey, Finn y Poe (a pesar de que su tercera película aún no se ha lanzado). Rogue One también fue considerada.

Sin la trilogía original ni ‘La amenaza fantasma’, el resultado ha sorprendido a más de uno, ya que Rogue One es la entrega mejor valorada por los fans de todas las que se les han ofrecido.

Star Wars: Rogue One

De esta manea, el primer spin-off de Star Wars que desarrollaron Disney y Lucasfilm se ha llevado la victoria con el 40,8% de los votos, mientras que el siguiente spin-off, Han Solo: una historia de Star Wars, quedó en una de las últimas posiciones con un 3,7%, solo por encima de El ataque de los clones, considerada la peor de todas. Este es el ranking oficial:

El ataque de los clones – 3.4%

La venganza de los Sith – 23,8%

El despertar de la Fuerza – 18,5%

Los últimos Jedi – 9,7%

Rogue One – 40,9

Solo: Un historia de Star Wars – 3,7%

¿Por qué Rogue One? Usuarios atribuyen la naturaleza y ferocidad de sus personajes estelares como Jyn Erso y Cassian Andor. Star Wars: The Rise of Skywalker se estrena en los cines el 20 de diciembre.