Netflix: estas son todas las series y películas del 7 al 13 de octubre

Empieza la segunda semana de octubre y con ello nuevas series y películas que se incorporan en el catálogo de Netflix, entre lo más destacado se encuentra el estreno de “El camino: una película de Breaking Bad”, donde se verá una vez más a Aaron Paul en la piel de Jesse Pinkman.

Además, algo que sorprendió es la temporada 9 de “The Walking Dead” que vendrá más rápido que su predecesora dentro de la popular plataforma de streaming, sin mencionar la segunda entrega de Insatiable y Amor ocasional. Sin duda, este mes promete entretener con diferentes ficciones que están generando grandes expectativas.

Series

Ultramarine Magmell - Temporada 1

Este es el nuevo anime que llega a Netflix esta semana. La primera temporada, dividida en 13 episodios, se ambienta en un mundo distópico en el que ha surgido un nuevo continente llamado Magmell. En él se encuentran numerosos recursos y habitan diversas especies nunca vistas en la Tierra. Inyou y un grupo de exploradores son enviados a la zona para tratar de investigar el origen de todo lo relacionado con este nuevo continente.

Estreno: 10 de octubre

Insatiable - Temporada 2

Vuelve a la plataforma Patty (Debby Ryan) con la segunda temporada de Insatiable. La joven continúa con su intención de vengarse de todos aquellos que la traumatizaron criticándola por su físico durante años. Con la ayuda de un abogado sin escrúpulos y su mujer, consigue cambiar su aspecto y está dispuesta a comerse el mundo, por encima de todo.

Estreno: 11 de octubre

Amor ocasional - Temporada 2

La comedia francesa Amor ocasional es otra de las series que regresa a Netflix con ocho nuevos episodios. En esta segunda entrega, se verá cómo evoluciona la vida sentimental de Elsa, después de que sus amigas contrataran a un gigoló para que le ayudara a superar a su ex pareja.

Estreno: 11 de octubre

The Walking Dead - Temporada 9

Más de un año después del final de la guerra los supervivientes continúan reconstruyendo su nuevo hogar bajo las órdenes de Rick. Pero la relativa paz no tarda en evaporarse y pronto, además de tener que enfrentarse a nuevos caminantes, comienzan a surgir disputas entre los miembros de las diferentes comunidades.

Estreno: 9 de octubre

Películas

El camino: una película de Breaking Bad

La cinta, dirigida por Vince Gilligan, relatará una parte más de la vida de Jesse Pinkman y además se centrará en la búsqueda del culpable de un asesinato múltiple. Lo que aun no se sabe es si se verá a Walter White interpretado por Bryan Cranston.

Estreno: 11 de octubre

Fractura

La historia abarca la historia de Ray y a Joanne, un matrimonio que durante un viaje, en compañía de su hija, sufre un accidente, en el que la pequeña resulta herida. Sin perder ni un segundo llevan a la pequeña al hospital más cercano. Una vez allí, Joanne acompaña a la niña a hacerse una resonancia magnética, mientras en la sala de espera Ray, agotado y se desmaya. Cuando despierta descubre que no hay rastro de su familia y que nadie ha visto entrar en el centro a su mujer y su hija.

Estreno: 11 de octubre

El despertar de Motti Wolkenbruch

Pese a las presiones de su madre para que se case con una mujer ortodoxa, el joven Motti ve cómo su vida y sus sentimientos toman un rumbo diferente cuando se enamora de una de sus compañeras de la universidad. Una relación que su familia no aprobará jamás.

Estreno: 11 de octubre

The Forest of Love

Otra de las nuevas cintas que aterriza esta semana en la plataforma es el drama japonés The Forest of Love, en el que un grupo de aspirantes a cineastas entran en la vida de dos jóvenes con promesas que no son lo que parecen.

Estreno: 11 de octubre

Suburbanos

El drama de origen francés trata sobre tres hermanos muy distintos que intentan buscarse la vida como pueden en una ciudad donde la vida no es sencilla.

Estreno: 12 de octubre

Documentales

Al borde de la realidad - Temporada 2

Esta segunda temporada de la ficción documental, se divide en seis episodios y recoge nuevos relatos reales relacionados con sucesos paranormales y de terror narrados por diferentes personas.

Estreno: 11 de octubre