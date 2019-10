Mahouka Koukou no Rettousei: confirman segunda temporada para el anime [VIDEO]

¡La espera ha terminado! Al menos para todos los fanáticos de The Irregular en Magic High School hay buenas noticias.

En el evento “Dengeki Bunko Aki Festival” del domingo, se anunció una nueva adaptación animada para la novela ligera de del escritor Tsutomu Satous, ‘The Irregular en Magic High School’. El anime será considerado como segunda temporada y se titula Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen ( The Irregular at Magic High School: Visitor Arc). También se ha mostrado un primer vídeo promocional.

Esta segunda temporada cubrirá el ‘arco del visitante’ que se lee en las novelas, que se extiende a través de los volúmenes 9 a 11. La temporada está programada para comenzar en 2020.

El anime se creó en el estudio de 8 bits dirigido por Risako Yoshida. Como diseñador de personajes Kana Ishida responsable, mientras que Taku Iwasaki se preocupan por la música. Además, los actores de voz Yuuichi Nakamura regresan como Tatsuya Shiba, Saori Hayami como Miyuki Shiba y Youko Hikasa como Angelina Kudō Shields.

La novela ligera ya inspiró una adaptación de anime con 26 episodios, este debutó en abril de 2014 y fue creado en el estudio Madhouse bajo la dirección de Manabu Ono. También hubo una película en junio de 2017, The Girl Who Summons the Stars, que también se basa en la Novela Ligera. Tanto la primera temporada como la película están disponibles en a partir del 2020 gracias a KSM.