Matrix 4: ¡Confirmado! Tendría dos nuevas películas

Hace apenas dos meses se anunció por medio de Warner Bros. que Lana Wachowski trabajaba en una nueva cinta de Matrix, protagonizado nuevamente por Keanu Reeves junto a Carrie-Anne Moss, pero recientemente uno de los guionistas de la franquicia reveló que no solo se trataría de una entrega, sino de dos.

“Existen dos proyectos diferentes de Matrix en Warner Bros.”, afirmó Zack Penn a través de su cuenta oficial de Twitter. El escritor ya lo habría revelado antes que la productora lo confirme, que trabajaba en una extensión de la conocida ficción.

Matrix- Tráiler

“Uno, el que he escrito yo, se sitúa en un momento anterior en la línea de tiempo de Matrix. Otro, el que Lana Wachowski está dirigiendo, es una secuela en la que yo no trabajo pero que no puedo esperar para ver”, comentó el guionista que además aseguró que ninguno de los dos son reboots.

Aunque se sabe que las películas serán en forma de precuela y secuela, esto no será el reinicio de la franquicia. Por otro lado, Lana Wachowski dirigirá Matrix 4 sin el apoyo de su hermana Lilly y estaría buscando un nuevo actor para que le de vida a un joven Morfeo.

Hasta el momento no se conocen más detalles de las entregas, sin embargo, que esté presente la participación de Keanu Reeves, significaría que quizá el personaje sobreviviese al final incierto de Matrix 3.