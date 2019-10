Breaking Bad: ¿Habrá nueva temporada luego de la película?

Luego del éxito de “Breaking Bad”, los fanáticos han esperado la continuación de la popular serie desde su último estreno en el 2013, que dejó un final poco claro para los protagonistas, que después de cinco temporadas no pudieron responder.

Sin embargo, con el anuncio de una nueva película que seguirá la historia de al menos uno de los personajes, en este caso de Jesse Pinkman luego de la última escena que estuvo lleno de emociones, se cree que podrían continuar la ficción que atrapó a todos.

No obstante, el actor Aaron Paul que le da vida al compañero de Walter, confesó en una entrevista con The Guardian que eso no pasaría. “Creí que habíamos terminado esa historia hace seis años.Y ahora pude ponerme la piel otra vez. La gente simplemente fue tan apasionada, y quería respuestas. Preguntando cuándo sería la próxima serie, puedes poner ese sueño a descansar, queriendo saber que le sucede a Jesse”.

Para la estrella de “Breaking Bad”, pese a que la serie fue muy importante para él y su carrera, la historia ya habría terminado de manera perfecta. “Amé la manera en que terminó el show, que lo dejaron muy vago. Quisieras saber que está cabalgando al horizonte, pero sabes que la vida no será fácil para él”.

“El camino: una película de Breaking Bad” llegará a Netflix este viernes 11 de octubre y se podrá revelar finalmente, qué sucedió con Jesse Pinkman.