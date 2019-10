Sam Raimi explica la razón por la que ‘Arrástrame al Infierno’ no tuvo secuela

Aunque Sam Raimi no ha dirigido una película de terror desde Arrástrame al Infierno (Drag Me To Hell) de 2009, el creador de Evil Dead todavía tiene un lugar especial entre los millones de fanáticos del horror.

Sin embargo, lo que sorprendente, es el hecho que el último gran éxito de terror del cineasta estadounidense, Drag Me To Hell , nunca tuvo una secuela, a pesar de recaudar una sólida suma de $ 90.8 millones en la taquilla,

Curiosamente, en una entrevista reciente con Bloody Disgusting, el director habló sobre la película y recordó los buenos momentos que tuvo al dirigirla:

Tráiler de Arrástrame al Infierno

"Me encanta el equipo, me encanta trabajar con Alison Lohman y mi amigo Bob Murawski, mi editor. Me encantó filmarlo con mi viejo amigo Peter Deming, quien filmó Evil Dead 2 conmigo. Y me encantó trabajar con mi hermano Ivan en el guion.

Es una historia de moralidad, ella hizo lo incorrecto, pero vaca santa, ¡dale un descanso! Pero así es como termina este cuento en particular.

Pensé que sería impactante titular la película ‘Arrastrame al Infierno’ y realmente terminarla dando exactamente lo que el título exigía, y aun así hacerlo increíblemente impactante. Pensé que era un cóctel realmente divertido para mí".

Específicamente, Raimi dijo esto cuando se le preguntó acerca de un posible seguimiento de Drag Me To Hell :

"Oh, bueno, si alguien tuviera una buena historia. No tengo una historia, porque en mi mente el personaje fue asesinado, y peor. Entonces no sabía cómo proceder con la secuela.

Por lo general, para mí, me queda un personaje como Bruce Campbell, en el que estoy realmente interesado [o], o un concepto que realmente parece que necesita continuar. Pero este es un final tan definitivo que en mi mente no sabía por dónde comenzar con una secuela".

Es una lástima que Sam Raimi no planee continuar la historia de ‘Arrátrame al Infierno’ con una segunda parte.