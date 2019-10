Anahí de Cárdenas vuelve al cine con Aj zombies

Anahí de Cárdenas vuelve a la pantalla grande con Aj zombies, una sátira que tuvo primero su versión en formato serie. En esta cinta, la actriz comparte créditos con Emilram Cossío, César Ritter y Miguel Iza.

Según explicó De Cárdenas, Aj zombies comenzó siendo una miniserie en YouTube hace algunos años y luego quedó en el aire hasta que su director retomó el proyecto para convertirlo en una película.

“Empezó como una serie en 2014. Luego estos videos los vio Studio+ (Francia) y les ofreció (a los productores) hacer una serie de 8 o 10 capítulo para una plataforma digital que iba a ser como Netflix y Amazon, pero la serie nunca se lanza porque la plataforma después cerró y la serie se quedó en el aire. Entonces Daniel Martín Rodríguez, que es el director, decidió convertirla en película. Y estuvieron persiguiendo los derechos de la cinta por dos años para poder estrenarla en el Perú”, relató.

Anahí de Cárdenas se muestra muy emocionada ante el inminente estreno de la cinta en la que interpreta a una joven que lo tiene todo en la vida y de pronto todo se desvanece y empieza a luchar por salvarse de los zombies. Además, la actriz refirió que la cinta tendrá un gran estreno a nivel nacional. “Es totalmente nuevo para nosotros que se vaya a proyectar una película en casi 100 salas. Es un placer que un trabajo que hicimos con tanto cariño allá por el 2016 esté por ver la luz”, señaló.

Asimismo, dijo que entre sus proyectos más próximos está presentar una obra en Chile y filmar dos cintas. “Vamos a presentar la obra Ñaña en Chile, la hemos llevado por varios festivales. Hemos estado en Brasil y en Bolivia. Ñaña es una obra bien sensible que trata sobre la violación, la occidentalización de personas de la selva”, explicó. “Tengo dos películas para noviembre y diciembre. Una es No me digas solterona 2, y vamos a salir de gira con la obra Té de tías”, agregó.

Por otro lado, De Cárdenas no podía quedarse ajena a la coyuntura actual de nuestro país. “Espero que todo lo que sucede en este momento sea para algo mejor. Que el presidente sea consecuente con lo que ha decidido”, indicó tras referirse a su excolega y ex primer ministro Salvador del Solar. “Es un gran ser humano y es correcto, aparte de ser una persona talentosísima. Y como político me parece lo mejorcito que hemos tenido”, sentenció.