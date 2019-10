Marvel: ¡De no creer! Capitana Marvel y Spider-Man serían nuevos líderes del UCM

El UCM se ha caracterizado por tener a muchos de los superhéroes más populares y fuertes, liderado por personajes como Iron Man y Capitán América, no obstante, luego que el primero se sacrificara para derrotar a Thanos y el segundo rehaga su vida debido a los viajes en el tiempo, la franquicia está replanteándose para decidir quiénes serán los nuevos líderes.

Según We Got This Covered, Marvel Studios ya tendría a sus preferidos, quienes serían nada menos que Capitana Marvel y Spider-Man. Y al final de Avengers: Endgame, quedó entendido que Sam Wilson se convertiría en el reemplazo de Capitán América y que el reemplazo de Steve sería Carol Danvers.

Aunque muchos coincidan que el arácnido sea el más indicado para que sea él quien tome el lugar de Tony Stark por haber sido considerado como su propio hijo y protegido, aun nada está dicho. Pero algo que se recalca, es que la identidad del trepamuros sea muy parecida a la del Hombre de Hierro, ya que todos saben su verdadero nombre y podría volverse en uno de los superhéroes más famosos del planeta.

En el caso de Capitana Marvel, podría llegar a ser más fácil que sea oficial ya que es un personaje adaptado completamente en Marvel Studios y solo se necesitaría el visto bueno de Kevin Feige para que la heroína comience a liderar.