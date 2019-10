La Bella y la Bestia: ¿Nuevo spin-off? Disney estaría en planes de nueva película

La Bella y la Bestia fue una de las películas más exitosas de Disney y con buenas cifras en taquilla, teniendo además una de las mayores recaudaciones de la historia, lo cual generó expectativas para una segunda entrega, sin embargo, no hasta un reporte de We Got This Covered, en el cual señala que la casa del ratón ya estaría preparándose para desarrollar un spin-off del conocido live-action.

Aunque no existe una confirmación oficial, se cree que Dan Stevens, protagonista del largometraje, volvería a interpretar a la Bestia y la historia trataría sobre cómo el príncipe que fue convertido en el terrible animal que atemorizaba a todos y que sucedería algunos años antes de conocer a su amada, lo cual podría descartar a Emma Watson de la producción.

La Bella y la Bestia: Tráiler español

A pesar que no hay nada confirmado por la compañía, todo parece indicar que debido al éxito de la película no se descartaría la posibilidad de que se haga una realidad, ya que el medio que lanzó el rumor, también habría detallado la secuela de Aladdín, la que sí fue confirmada.

Por otro lado, La Bella y la Bestia animada sí logró tener varias secuelas, una de ellas fue en 1997 bajo el título “La Bella y la Bestia 2: Una Navidad Encantada” y el 1998 con “La Bella y la Bestia 3: El Mundo Mágico de Bella”, lo cual no relata la continuación de la cinta sino los momentos que pasó la protagonista mientras se encontraba en el castillo.