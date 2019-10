Wonder Woman 84: Gal Gadot manejaría su clásico Jet Invisible

Tras una exitosa primera entrega, en Warner y DC Cómics no la pensaron dos veces y renovaron por una secuela a la princesa de las amazonas, Diana Prince. Interpretada nuevamente por Gal Gadot, tendremos en pantalla grande Wonder Woman 1984.

En la primera cinta vimos a la 'Mujer Maravilla’ usar su clásico látigo de la verdad, escudo y espada de los cómics. Ahora, según algunas fuentes, la princesa de las amazonas usará su icónico transporte, el Jet Invisible.

Según los últimos reportes de We Got This Covered, se confirmó que Diana Prince usará el Jet Invisible en Wonder Woman 1984, secuela dirigida por Patty Jenkins.

En Wonder Woman, la historia de Gal Gadot se centró en la Segunda Guerra Mundial, pudimos ver su origen y lucha contra Ares, quien regresó a la Tierra, donde usó sus pulseras, lazo de la verdad, espada y escudo de los cómics.

Entre los diversos accesorios que usó, estaba un avión, sin embargo no era el suyo sino el de Steve Trevor. Desde 1942, el Jit Invisible de Wonder Woman se volvió un elemento básico pues la heroína lo usaba para sus distintas misiones. Es por ello que aparecerá en la secuela.

Por el momento, no hay muchos detalles de Wonder Woman 1984, salvo que Gal Gadot usará un nuevo traje de amazonas. Hasta el momento se han revelado pocas imágenes y todo se mantiene bajo siete llaves.

Hace un tiempo salió un detrás de cámara desde el set de grabación, donde se puede ver a Gal Gadot sentada en el aire, haciendo gestos de que estaba manejando. ¿El Jet Invisible? Por ahora, parece que será así.