Star Wars: The Rise Of Skywalker mostrará como Kylo se encuentra con Palpatine

Desde que escuchamos su risa al final del primer tráiler que se lanzó en abril, nos hemos preguntado cómo encaja exactamente el Emperador Palpatine en la historia de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Sin embargo, el avance del Episodio IX puede revelar su introducción en la película, así como quién es el primero que descubre que todavía está vivo. Al menos, eso está de acuerdo con esta nueva fuga.

PUEDES VER Star Wars: Alden Ehrenreich podría regresar como Han Solo en una futura película de la saga

Según se lee en el blog Making Star Wars, que tiene un historial de compartir primicias confiables sobre la saga, veremos que Kylo Ren es el primero en encontrarse con el ex Emperador.

Tráiler de Star Wars Episodio IX

El clip presentará al Líder Supremo de la Primera Orden reuniéndose con un anciano misterioso sentado en lo que parece ser una “silla médica cruzada vertical en la que está atado”.

Kylo intentará matarlo con su sable de luz, pero Palpatine no se inmuta y dijo que se riera de él, ¿la risa del primer trailer tal vez? - y da a conocer su identidad.

Si podemos confiar en esta información, se suma a algunas otras filtraciones que nos han llegado en el pasado. Por ejemplo, We Got This Covered ha informado previamente que Darth Sidious intentará llevar a Kylo bajo su protección, con el objetivo de convencer a Rey de que también se acerque al lado oscuro.

Además, el hecho de que Palpatine esté conectado a algún tipo de soporte vital también podría confirmar nuestra primicia de que el villano nunca murió en Return of the Jedi y se ha estado recuperando escondiéndose todo este tiempo.

Solo queda esperar el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker que llegará el 20 de diciembre.