Star Wars: Alden Ehrenreich podría regresar como Han Solo en una futura película de la saga

Alden Ehrenreich tenía una tarea casi imposible de lograr cuando decidió interpretar a Han Solo en la decepcionante película dirigida por Ron Howard.

A pesar de sus fallas, Ehrenreich fue uno de los personajes mejor recibidos de Solo y parece que Disney está de acuerdo.

Así lo informó el portal We Got This Covered, que indica que el actor de 29 años podría repetir su papel como el infame estafador de Star Wars.

Han Solo (2018)

Esto será una buena noticia para la gran cantidad de personas que han apoyado el spin-off de 2018 y han hecho campaña para una secuela.

Sin embargo su regreso no llegaría en una película, ya que se podría esperar ver a Ehrenreich en una de las próximas series spin-off disponibles en Disney Plus.

Por supuesto, no sabemos en qué programa puede llevarse a cabo, pero podría ser el proyecto no anunciado para Qi’ra, el primer gran amor del piloto interpretado por Emilia Clarke, quien se dice que está en línea para obtener su propio programa de televisión.

Donde sea que aparezca Han Solo a continuación, los fanáticos de Star Wars tendrán mucho que esperar con el lanzamiento de Disney+, ya que la compañía está enfocada en el estreno de The Mandalorian de Jon Favreau.