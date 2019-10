Sam Raimi confirma la producción de Evil Dead 4 [VIDEO]

El reconocido director Sam Raimi, ha confirmado que está trabajando en otra película de Evil Dead : “Hay más Evil Dead por venir”, dijo el director.

Esta noticia la confirmó durante la New York Comic Con, mientras Raimi promocionaba el reinicio de ‘The Grudge’ de Ghost House Pictures.

PUEDES VER Smallville Temporada 11 será canon en el evento Crisis en Tierras Infinitas

Aparentemente, la franquicia, cuya última producción consistió en un reboot en 2013 bajo el director Fede Alvarez, hará otra aparición en la pantalla grande, con la estrella Bruce Campbell, quien será el productor y no el protagonista.

Escena de Evil Dead 2

La especulación sobre una nueva película de Evil Dead ha ido en aumento desde que Raimi le dijo al portal web Bloody Disgusting que “le encantaría hacer otra” a principios de este año. Esto es lo que Raimi dijo en julio:

“No creo que la televisión esté en el futuro [de la franquicia], pero estamos hablando de Bruce, [el productor] Rob [Tapert] y yo mismo, una o dos formas diferentes de elegir la próxima película. Nos gustaría hacer otra película de Evil Dead y, de hecho, estamos trabajando en algunas ideas en este momento".

El director de Spider-Man también dijo que esperaba que Campbell, quien anunció que se había retirado del papel de Ash, lo reconsideraría. Sin embargo, no hemos tenido noticias del actor de 61 años.

Pero incluso si Campbell se niega, Raimi está emocionado de volver con Evil Dead, tal vez incluso con Álvarez:

"Me encantaría que Bruce Campbell cambiara de opinión acerca de la jubilación, volviera a la línea original de Evil Dead “, dijo Raimi a Bloody Disgusting. “Pero si no, estoy muy feliz de trabajar, si Fede regresara y hiciera la secuela ... pero ahora es un gran pez”. Tiene tanto éxito, es un artista muy solicitado, que no creo que quiera hacer eso”.

De cualquier manera, parece que obtendremos más Evil Dead muy pronto.

Tráiler de Evil Dead (2013)