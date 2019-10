Cheese in the Trap, conoce todos los detalles de la nueva serie coreana de Netflix

Las producciones coreanas han ganado un espacio muy importante entre los espectadores a nivel mundial. Y Netflix tiene nuevos estrenos para todos los seguidores de este género.

Cheese in the Trap (Queso en la Trampa en español) es una exitosa serie surcoreana. Esta nos sumerge en un drama romántico basado en la historieta digital, webtoon. Todo sucede en la cotidianidad de una universidad, donde Yoo Jung y Hong Seol estudian.

En todo momento vemos en el tráiler a una enamorada Hong Seol, quien junto a Yoo Jung se verán envueltos en una serie de hechos que evitarán que su romance prospere. Él es un alumno que cursa su último año de universidad. Un chico atractivo, popular y de buena posición económica. Hong Seol, en cambio, no cuenta con los recursos para sostener sus estudios pero se las ingenia para continuar.

Al inicio la pareja no se lleva muy bien. Los choques y fricciones generan una relación tensa entre ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo terminarán enamorándose.

Cheese in the Trap nos regala una trama llena de romance e intriga. Un amor que se verá constantemente frustrado por las circunstancias, pero que no dejará de luchar hasta unir a los protagonistas. Definitivamente, una historia juvenil que promete tenernos pegados viendo su desenlace.