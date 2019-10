My Hero Academia: revelan nuevo vídeo promocional para temporada 4 [VIDEO]

El lanzamiento de la temporada 4 de My Hero Academia está cada vez más cerca, y a tan solo unos días del comienzo de las nueva aventuras de los héroes de la clase 1-A, que está programada para este 12 de octubre, se ha revelado un nuevo vídeo promocional que nos muestra un poco más de lo que serán las intervenciones de ‘Los 3 grandes’, así como también de otros héroes profesionales que irán apareciendo a lo largo de la trama.

Este nuevo avance al fin nos da algo de información acerca del entrenamiento a que se somete Midoriya, todo con el fin de lograr un incremento en su poder. También se tienen más detalles sobre los quirk utilizados por Mirio, Nejire y Tamaki, quienes bajo la tutela de su maestro apoyarán a los jóvenes héroes en una nueva misión que podría costarles la vida si se descuidan.

Pero no solo se pudieron conocer nuevos aspectos de los héroes, sino que también se realizó la presentación de los antagonistas de esta nueva temporada, un grupo de villanos liderados por Ovehaul. Un detalle que llama bastante la atención, es que todos los miembros de esta banda portan con perturbadoras máscaras de pájaro, todos estos se hacen llamar a sí mismos ‘Yakuza’. El nivel de amenaza ha aumentado y los estudiantes de la clase 1-A la verán difícil para superar este nuevo reto.

Esta nueva temporada no contará con dos de los villanos más icónicos hasta el momento, se trata de Stain, quien se encargaba de eliminar a héroes y All For One, el villano que casi elimina a All Might, además las intervenciones del ex héroe número uno también serán cada vez más escasas ya que ahora se encuentra retirado, lo que dejará en manos de los jóvenes los problemas venideros.