Joker: El antihéroe que arrebata la taquilla

Joker o Guasón, la obra maestra que llevaría a Joaquin Phoenix directo al Oscar, debutó en Estados Unidos con una taquilla de US$ 13,3 millones. En el Perú, el estreno convocó a miles a las salas de cine desde la medianoche del jueves, siendo la película más vista con un total de 110 mil asistentes. Convertido en un tema tendencia en las redes sociales desde su estreno en el Festival de Venecia, la película podría lograr reinventar el cine de superhéroes, un cine de millonarias producciones, pero que ha llevado a DC Comics y a Warner Bros. (también a Marvel) a soportar ser vapuleados por la crítica en más de una oportunidad, por películas fallidas y pobres caracterizaciones.

“No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine”, dijo Martin Scorsese a Empire esta semana. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano”.

¿Pero qué hace especial a esta película de DC Comics? Al no ser Joker un superhéroe “en mallas con metal saliendo de sus manos”, Phoenix –que investigó sobre el narcisismo y criminología– ha caracterizado a un antihéroe, un personaje perturbador que lleva al espectador a viajar a la mente de un sicópata. “Es una película difícil. Por un lado puedes decir que aquí tenemos a alguien que, como todo el mundo, necesita ser escuchado y entendido. Alguien que necesita tener su propia voz. También puedes decir que es alguien que necesita de una manera desproporcionada que todo el mundo se fije en él. Alguien que solo se siente satisfecho cuando se encuentra en medio de la locura. Quedarse en los extremos no es saludable”, explicaba el actor a Vanity Fair.

The Man Who Laughs de Víctor Hugo al Joker

Los medios internacionales han recordado la influencia de El hombre que ríe (basada en la novela de Víctor Hugo) de Paul Leni, y protagonizada por Conrad Veidt en 1928. Gwynplaine (bautizado como ‘el hombre que ríe’) dio a luz al villano icónico. “El maquillaje de payaso de Phoenix es casi una copia exacta de los payasos secundarios en The Man Who Laughs que forman la compañía del espectáculo de Ursus”, apunta The Hollywood Reporter.

Cabe señalar que la película tiene calificación R en Estados Unidos, es decir, solo para el público adulto y menores acompañados. En el Perú la calificación es para mayores de 14 años. Aunque no está de más decir que, tras el estreno, algunos utilizaron las redes sociales para advertir que los adolescentes no deberían ver solos el filme. “No lleven a los niños. En la sala hubo dos. Es una película muy fuerte en varios sentidos hasta para adultos”, escribió una periodista mexicana.

Este es el aviso de algunas cadenas de cine en el mundo: “Advertencia parental (esto no es una broma). Joker es clasificación R y por una buena razón. Hay un montón de lenguaje fuerte, violencia brutal y una mala vibra en general. Es una representación cruda, oscura y realista, similar a Taxi Driver, que representa el descenso de un hombre a la locura. No es para niños, y no les gustaría de todos modos. (No hay Batman)”.

