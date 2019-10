Matt Damon perdió millones por rechazar protagonizar ‘Avatar’

Millones de personas han escuchado o visto la película ‘Avatar’, uno de los ‘film’ más taquilleros de los últimos años y recientemente, destronado del primer lugar por ‘Avengers: Endgame’. Esta cinta batió todos los récords en el año 2009 con una recaudación de más de 2 mil millones de dólares.

Luego de diez años, el actor británico Matt Damon confesó que fue la primera opción del director James Cameron para ser el protagonista de la aclamada película Avatar. Sin embargo, él rechazó el papel de ‘Jake Sully’ por motivos de rodaje con la saga de Bourne. Por ello, Sam Worthington fue el elegido.

James Cameron junto a Sam Worthington en el rodaje de Avatar.

“James Cameron me ofreció Avatar. Y cuando me la ofreció me dijo: ‘Mira, no necesito a nadie, no necesito a nadie famoso, a un actor de renombre. Si no quieres cogerlo, voy a encontrar a un actor desconocido y le daré el papel a él, porque en realidad la ‘peli’ no te necesita. Pero si lo coges, te daré el diez por ciento...’. Así que, en cuestión de dinero...” dijo Damon en una entrevista para la revista británica CQ.

Por la negativa, Matt Damon perdió alrededor de 250 millones de dólares. No obstante, el dinero no es lo que lamenta el actor, sino que perdió la oportunidad de ser parte de una de las filmografías del reconocido director estadounidense James Cameron.

“Él trabaja muy poco, pero todos conocemos sus películas. Da la sensación de que ha hecho más. Me di cuenta de que diciendo que no, estaba perdiendo la única oportunidad de trabajar con él”, lamentó el actor británico a CQ.

Si bien, el intérprete es muy conocido por sus actuaciones en diversas sagas o cintas premiadas, la película Avatar habría incrementado sus ganancias. También, manifestó que la historia se la comentó al actor John Krasinski de Tierra Prometida.

Matt Damon en la película Tierra Prometida.

“Estamos escribiendo en la cocina y en un descanso le cuento la historia y él dice: ‘¿Qué?’. Y se pone de pie y comienza a pasearse por la cocina y dice: ‘Si hubieras hecho esa película, nada en tu vida sería diferente. Nada en tu vida sería diferente en absoluto. Excepto que, en este momento, tendríamos esta conversación en el espacio’”, dijo Damon en la revista CQ.

Hasta el momento, la secuela de Avatar continúa con su rodaje y llegará a los cines el 17 de diciembre de 2021.