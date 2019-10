Smallville Temporada 11 será canon en el evento Crisis en Tierras Infinitas

Los cómics de la temporada 11 de Smallville, publicados por DC y que presentan los años de Clark Kent como Superman y un grupo de héroes y villanos de los cómics en el universo de la serie, se considerarán canónicos para la adaptación de The CW de “Crisis on Infinite Earths”.

Así lo informó el productor ejecutivo Marc Guggenheim, quien supervisa el megacrossover. La historia incluirá apariciones especiales de Clark Kent (Tom Welling) y Lois Lane (Erica Durance), la última de las cuales aparecerá en más de un episodio del evento conformado por cinco capítulos.

Cuando se anunció la aparición de Welling, representantes de The CW dijeron que “Crisis en Tierras Infinitas” cubriría lo que les había sucedido a los personajes desde los eventos de Smallville.

Intro de Smallville

Los cómics tenían un alcance más amplio y tenían imágenes más grandes de lo que la televisión podría haber logrado, y también incluían personajes que estaban “fuera de los límites” de The CW, incluido Batman. Puedes ver el tweet de Guggenheim a continuación.

"Durante ocho años, Arrow se puso sobre los hombros de Smallville ", dijo Guggenheim cuando Welling se unió al crossover. “En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin él. Así que cuando comenzamos a hablar sobre Crisis en Tierras Infinitas, nuestras prioridades fueron conseguir que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Decir que estamos encantados sería una subestimación del tamaño de Superman”.

“Crisis on Infinite Earths” se emitirá en The CW este invierno, y tendrá lugar en cinco episodios de televisión en dos trimestres, uno de Arrow , The Flash , Supergirl y DC’s Legends of Tomorrow.