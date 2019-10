Superman y Flash: ¿Quién es el más veloz? Aquí lo revelamos

Una de las preguntas más reconocidas dentro del Universo DC es sobre quién sería el héroe más veloz entre Superman y The Flash que, a pesar de haber competido en reiteradas ocasiones, esta vez habría una nueva carrera que definiría finalmente al ganador, al menos hasta ahora.

En la entrega de Superman: Up in the Sky #4, la competencia entre los dos personajes consistiría en dar 10 vueltas alrededor del mundo, lo cual sería nuevamente por una acción de caridad. Aunque al inicio el Hombre de Acero va perdiendo, luego logra acortar las diferencias entre ambos.

Superman y Flash en cómics. Créditos: DC Cómics

Sin embargo, las cosas se complican cuando Lex Luthor tras analizar la carrera y observar que el kryptoniano no puede ganar, anuncia que él donará mil millones de dólares a la fundación en cuestión, así al perder, la gente lo culpará de que la caridad de quede sin esa cantidad de dinero.

No obstante, Superman logra escuchar el plan de Luthor debido a su súper oído y pone todo su esfuerzo para aumentar su velocidad, recordando así todas las cosas imposibles que ha logrado por una buena causa. De esta manera llega a la meta y puede superar a The Flash.