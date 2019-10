My Hero Academia: ¡Nueva pareja canon! Lo reveló el autor

Antes que se lance la cuarta temporada de My Hero Academia, una reciente entrega del libro “BNHA Ultra Anaysis Book” donde Horikoshi revela muchos datos específicos sobre el manga, se revela detalles importantes de los personajes y sobre todo de una nueva pareja canon.

Aunque había muchas especulaciones, al fin se reveló que Yo Shindo, estudiante de segundo año de la Academia Ketsubutsu, tendría una relación con Tatami Nakagame, miembros de la misma escuela.

Por lo que el conocido “Deku Negro” estaría saliendo con su compañera, convirtiéndolos en la primera pareja en ser oficial, algo que agrega algo curioso a la historia a pesar de que su enfoque no es el romance.

Shindo y Tamari son pareja. Créditos: Twitter

My Hero Academia está ambientada en la época actual, exceptuando las personas con poderes especiales, que se han vuelto comunes en todo el mundo. Un chico llamado Izuku Midoriya no tiene poderes, pero aún sueña con tenerlos y poder llegar a convertirse en un héroe

¿QUÉ PASARÁ EN MY HERO ACADEMIA TEMPORADA 4?

Sin All For One en escena, Shigaraki forma equipo con Overhaul de los yakuza y aspira a conseguir control absoluto del mundo de las sombras. Mientras tanto, Deku acepta un peligroso trabajo a la par que intenta mantenerse a la altura de Mirio, uno de sus superiores y uno de los tres mejores de la Academia.

El anime estrenará una segunda película, My Hero Academia The Movie Heroes: Rising se estrenará el próximo 22 de diciembre en Japón. Por el momento no hay fecha exacta para su llegada a Lationamérica.