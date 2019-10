Martin Scorsese sobre las películas de Marvel: “No son cine”

El cineasta Martin Scorsese dice que las películas de Marvel “no son cine” y compara la taquilla de superhéroes con los parques temáticos.

Estas declaraciones las dio en una entrevista para Empire Magazine antes del lanzamiento de la película The Irishman, la cual se estrenará en Netflix.

Es así que en un momento de la conversación se le preguntó al director de Taxi Driver sobre la proliferación del género de superhéroes y el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Tráiler de The Irishman

Scorsese luego admitió que trató y no logró terminar de ver las películas de Marvel, que él ve como una obra de teatro más que un drama humano genuino.

“No los veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine ”, dijo Scorsese a Empire. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellos, tan bien hechos como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

Al hablar sobre la falta de éxito de los premios del estudio propiedad de Disney en junio de 2018, el presidente y productor de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que Marvel está más preocupado por cautivar a los cinéfilos que por ganar los Oscar u otras ceremonias de premiación de películas importantes.

“Quizás sea fácil descartar efectos visuales o personas voladoras o naves espaciales o ingresos brutos de mil millones de dólares. Creo que es fácil decir que ya has sido premiado de cierta manera”, dijo Feige.

Sin embargo, después de escuchar las declaraciones de Scorsese, ¿el presidente de Marvel Studios responderá o se quedará callado?