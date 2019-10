James Gunn a Martin Scorsese: “Me entristece que esté juzgando mis películas”

El día de ayer unas declaraciones de Martin Scorsese hicieron eco en el universo de las películas de Marvel Studios. Para el director estadounidense-italiano las cintas de los vengadores “no son cine”.

Scorsese siguió y las tildó de “atracciones de parque de diversiones. No transmiten experiencias emocionales y psicológicas”. Ante estas declaraciones, el director James Gunn usó su cuenta de Twitter para expresar su sentir.

"Martin Scorsese es uno de mis cinco director favoritos vivos. Estuve indignado cuando la gente se fue en contra de La Última Tentación de Cristo sin haber visto la película. Me entristece que ahora él está juzgando mis películas de la misma forma“, expuso Gunn.

El director de la película The Irishman sostuvo que intentó ver las 22 películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sin embargo, le fue imposible conectar con estas películas pues “no es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias a otro ser humano”.

James Gunn siguió expresando su malestar, explicando que no compara el fanatismo religioso que impulsó la censura contra la Ultima Tentación de Cristo. “Lo que estoy diciendo es que no me gusta la gente que juzga las cosas sin verlas realmente, ya sea si es una película sobre Jesús o un género”.

El director de Guardianes de la Galaxia finalizó que “siempre amaré a Scorsese, será agradecido por su contribución al cine y no puedo esperar para ver The Irishman”.