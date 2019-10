Titans: Actor de Robin confirma que dentro de poco podremos ver a Nightwing

La segunda temporada de Titans está ya está en producción, y la serie estrella del universo DC no ha perdido el tiempo en enfrentar a los héroes contra el asesino mortal conocido como Deathstroke. Pero el equipo tiene una historia trágica y es uno que fue moldeado por sus batallas anteriores con Slade Wilson, por lo que no están particularmente ansiosos por cruzar ese puente una vez más. Especialmente Dick Grayson, quien está luchando con su propia identidad heroica después de sacrificar su disfraz de Robin, pero también está haciendo las paces con su mentor Bruce Wayne.

Las fotos del set dejan ver que Grayson finalmente adoptará su nueva identidad como Nightwing a finales de esta temporada, así lo confirmó el actor Brenton Thwaites durante una nueva entrevista. Cuando se le preguntó sobre el disfraz, Thwaites dijo que prefiere el nuevo disfraz de Nightwing a sus viejos trajes de Robin.

Titans

"Es más fácil cambiarse, es más flexible, es más imponente, y creo que eso se suma al tipo de sentimiento que tengo cuando me lo pongo, que se transforma en mi personaje, que está asumiendo su confianza y liderazgo, y fortalezas. Se siente imponente, y eso es todo lo que podría pedir de un traje ", dijo Thwaites.

Brenton Thwaites

También dijo que “Me parece que el disfraz de Nightwing es más fácil de interpretar en el personaje, seguro. El de Robin, tal vez porque había tantas piezas, tantos elementos, te cubres demasiado emocionalmente. No lo hago” No sé si eso es. Tal vez deberíamos tratar de analizar esto, pero el disfraz de Nightwing, aunque me oculta, se siente bastante revelador, y creo que eso es algo bueno. En ese punto de la historia es que ha encontrado quién es y se está revelando a la gente ".