Joker: director reveló la escena que provocó ‘tensión’ entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro [VIDEO]

Joker, la película original de Todd Phillips, se estrena este jueves 3 en nuestro país, y más de un fanático está a la espera verla y certificar si todo lo que se ha dicho en estos últimos meses es cierto o no.

En medio de su tour de prensa, el director de la cinta reveló un momento incómodo entre las dos estrellas de la película, nos referimos a Joaquin Phoenix y Robert De Niro.

En una entrevista con Vanity Fair, Phillips comentó que ambos actores tuvieron varios inconvenientes al momento de empezar a grabar, sobre todo en el proceso previo a rodar la película.

Mientras De Niro proponía una mesa para que el equipo y el reparto leyeran los guiones, a Phoenix no le parecía una buena opción, y pidió trabajar directamente en el set. "Bob me llamó y me dijo: 'Dile que es actor y que tiene que estar ahí, quiero escuchar toda la película, y todos vamos a meternos en una sala y leerlo'. Yo estoy entre la esperada y la pared porque Joaquin me dice: 'De ninguna manera voy a hacer una lectura de guion'.

Tras varios incidentes, finalmente Phoenix aceptó ser parte de esta mesa, la cual se llevó en las oficinas de De Niro en Manhattan. "Balbuceó sus partes del guion y, luego, se fue a una esquina a fumar", explicó el director. Cuando De Niro pidió hablar a solas con su compañero de reparto, este se negó.

"Joaquin está delante de Bob y le dice: 'No puedo, tengo que irme a casa", añade. "No se sentía bien después de la lectura, no le gustó lo que pasó". Pese a estos desacuerdos, ambos actores consiguieron superar sus diferencias y tuvieron una reconciliación que Phillips describió como "increíble" con De Niro dándole a su compañero de reparto un beso en la mejilla y diciéndole: "Todo va a ir bien, querido, hagamos esto y ya".

En Joker, Phoenix le da vida a Arthur Fleck, el icónico villano de DC Cómics que será el némesis de Bruce Wayne/Batman durante sus años como el “Caballero de la noche” de Gotham.

La película se estrena este jueves 3 de octubre.