Joker: director reveló la escena que provocó ‘tensión’ entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro [VIDEO]

Joker, la película original de Todd Phillips, se estrena este jueves 3 en nuestro país, y más de un fanático espera verla y certificar si todo lo que se ha dicho en estos últimos meses es cierto o no.

En medio de su tour de prensa, el director de la cinta reveló un momento incómodo entre las dos estrellas de la película, Joaquin Phoenix y Robert De Niro.

En una entrevista con Vanity Fair, Phillips comentó que ambos actores tuvieron varios inconvenientes al momento de empezar a grabar, sobre todo en el proceso previo a rodar la película.

Joker tráiler oficial

Mientras De Niro proponía una mesa de diálogo para que el equipo y el reparto leyeran los guiones, a Phoenix no le parecía una buena opción, y pidió trabajar directamente en el set. “Me llamaron y me dijeron: ‘Dile que es actor y que tiene que estar ahí, todos vamos a meternos en una sala y leerlo’. Yo estaba entre la esperada y la pared porque Joaquin me dijo: ‘De ninguna manera voy a hacer una lectura de guion”.

Tras varios incidentes, finalmente Phoenix aceptó ser parte de esta mesa, la cual se llevó a cabo en las oficinas de De Niro en Manhattan. “Balbuceó sus partes del guion y, luego, se fue a una esquina a fumar”, explicó el director. Cuando De Niro pidió hablar a solas con su compañero de reparto, este se negó.

“Joaquin nos dijo: 'No puedo, tengo que irme a casa”, añadió. “No se sentía bien después de la lectura, no le gustó lo que pasó”. Pese a estos desacuerdos, ambos actores consiguieron superar sus diferencias y tuvieron una reconciliación que Phillips describió como “increíble” con De Niro dándole a su compañero de reparto un beso en la mejilla y diciéndole: “Todo va a ir bien, querido, hagamos esto y ya”.

En Joker, Phoenix le da vida a Arthur Fleck, el icónico villano de DC Cómics que será el némesis de Bruce Wayne/Batman durante sus años como el “Caballero de la noche” de Gotham.

La película se estrena este jueves 3 de octubre.