Fullmetal Alchemist cumple 16 años: revive “la muerte de Nina”, el momento que conmovió a los fanáticos

Fue casi una hermana para Edward. Uno de los personajes más recordados con mucho cariño, quien se podría decir le devolvió las esperanzas a los jóvenes hermanos Elrick cuando estaban pasando el examen para convertirse en Alquimistas Estatales, la tierna Nina. Una pequeña niña, hija del dr. Tucker, quien fue en su tiempo considerado como un trabajador del estado, pero que luego abusó de su poder para realizar actos imperdonables.

Hoy 3 se octubre se cumplen 16 años desde que se lanzó el manga Full Metal Alchemist en las páginas de la revista Shonen Gangan. Aquella historia que nos contó el triste destino de dos hermanos que en su desesperación por traer a su madre de la muerte, terminaron perdiendo sus cuerpos y ahora deben de viajar buscando la forma de devolver todo a la normalidad, es así que descubren la posibilidad de lograrlo obteniendo la piedra filosofal.

FMA

La historia de FMA avanzó bastante rápido, pero no descuidó en nada el desarrollo des sus personajes, quienes capítulo a capítulo iban creciendo, madurando y descubriendo como era en realidad el mundo que los rodeaba, teniendo que decidir por momentos entre la vida y la muerte. Pero entre todo esto hubo un momento que hizo realmente a los hermanos, y es cuando se quedaron en la casa del dr. Tucker y conocieron a Nina, una niña a la que consideraron como una hermana pequeña.

La muerte de Nina

El adiós a Nina fue algo bastante rápido, en el manga se pudo ver en el capítulo 5 del segundo tomo del manga, mientras que en el anime del 2001 fue en el episodio 7 y en su versión del año 2009 (Brotherhood) fue en el 4. Todo se dio cuando los hermanos Elrick decidieron pasar unos días en la casa del Dr. Tucker para así prepararse mejor para su examen de Alquimista Estatal. Es aquí donde conocen a la pequeña con quien rápidamente se encariñan.

Nina Tucker

Un detalle curioso es que este padre e hija viven solos, no se encuentra la esposa ya que según el Dr. ella vive en otro lugar desde hace dos años. Tucker se encuentra desesperado, ya que sus investigaciones no han avanzado en nada y si no presenta algún resultado optimo a los militares, este perderá su licencia y todos los beneficios que le otorgan.

Shou Tucker

Tras volver de su examen, Edward y Alphonse van a la casa de Tucker ya que han sido informados que este ha logrado crear un quimera parlante que entiende el lenguaje humano. Pero hay algo que le llama la atención al hermano mayor, y es cuando el animal empieza a decir su nombre, entonces se da cuenta de lo que ha pasado, Nina y su perro fueron usados para una transmutación, logrando así fusionarlos.

El alquimista de acero entra en desesperación tras ver esto y empieza a agredir al Dr. no saben que hacer, tristes por ver esta escena deciden llamar a los militares quienes se encargan de recluir al hombre en una cárcel temporal, pero las cosas no quedan así, ya que aparece en el lugar el hombre conocido como ‘cicatriz’, este al enterarse del experimento tabú que se ha realizado decide matar al responsable y eliminar a su creación.

Full Metal Alchemist