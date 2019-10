Frozen 2: escucha “Into the Unknown” la canción para la película en su nuevo tráiler

Walt Disney ha dado a conocer recientemente la primera parte de su nuevo tema musical para Frozen 2, la canción que lleva por título “Into the Unknown” es interpretada por Idina Menzel como Elsa en la película, esta pista es una de las tantas canciones nuevas que se agregarán a la historia de Frozen en su secuela. El miércoles por la mañana, solo un par de días después del primer vistazo a “Into the Unknown”, otra parte de la canción fue lanzada en línea en forma de un nuevo trailer internacional.

Este avance en realidad incluye el comienzo de la nueva canción de Elsa, ofreciendo un poco más de información sobre sus motivaciones en la película. Ella claramente duda sobre abrazar su destino y parece que este número musical ocurrirá hacia el comienzo de la película.

Escucha aquí el inicio de “Into the Unknown”

“Into the Unknown” es solo una de las siete nuevas canciones que se incluirán en Frozen 2, así como en el lanzamiento de la banda sonora. Menzel y Jonathan Groff aparecen cada uno en tres de las pistas, mientras que Kristen Bell, Josh Gad y Evan Rachel Wood aparecen en solo dos. Los créditos de la película también incluirán versiones de un par de canciones interpretadas por Panic! at The Disco, Kacey Musgraves y Weezer.

Esta es la lista de los nuevos temas que se escucharán en Frozen 2

1. "All is Found" - realizado por Evan Rachel Wood

2. "Algunas cosas nunca cambian" - interpretada por Kristen Bell, Idina Menzel , Josh Gad y Jonathan Groff

3. "Into the Unknown" - interpretada por Idina Menzel (con la cantante noruega AURORA)

4. "When I Am Older" - realizado por Josh Gad

5. "Los renos son mejores que las personas (Cont.)" - realizado por Jonathan Groff

6. "Perdido en el bosque" - realizado por Jonathan Groff

7. “Muéstrate” - realizado por Idina Menzel y Evan Rachel Wood