Zack Snyder prepara un nuevo corte de la Liga de la Justicia para los ejecutivos de WB

Miles de espectadores coinciden que la Liga de la Justicia es una de las peores películas de DC Comics. Sin embargo, se cree que si Zack Snyder hubiera terminado el largometraje, otra habría sido la historia.

Resultó que lo que sucedió detrás de escena fue un drama mucho más convincente que lo que vimos en la pantalla grande, sin embargo, Snyder fue expulsado del proyecto después de que el estudio se enfureció por su enfoque.

Su solución fue llevar Joss Whedon para terminar la película y darle un toque de Marvel a la producción, pero todos sabemos cual fue el resultado.

Es así que los fanáticos lanzaron una campaña larga y sostenida para liberar el legendario montaje de Snyder.

Con los años, hemos escuchado varias historias sobre cuán completa fue su parte de la película.

También sabemos que se proyectó a los ejecutivos de Warner Bros. y que hemos visto fragmentos de escenas que no llegaron a la película vista en los cines.

Además, se ha dicho que contiene efectos visuales y resultados inacabados y que completarlo requeriría mucho tiempo y dinero.

Con todo esto en mente, al menos puedes perdonar a Warner Bros. por no querer tirar aún más recursos en la Liga de la Justicia.

Pero ahora se sabe que en realidad puede ocurrir un lanzamiento. Según informa We got This Covered indican que Zack Snyder ha realizado un nuevo corte de la película, la cual ha reeditado, retocado y que está en proceso de liberarse.

Se dice que también se les ha mostrado a los ejecutivos de Warner Bros, por lo que solo se espera su decisión para lanzarla en algún formato doméstico.