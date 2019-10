“Avengers: Endgame” va por los Oscar, conoce las cinco categorías que podría ganar

Desde que se estrenó “Avengers: Endgame”, todos los récords habidos y por haber en cuanto a la taquilla fueron batidos por los Vengadores. Y no solo fue eso, sino que la cinta de Marvel Studios se posicionó como la película número uno en la historia.

Tanto los fanáticos como los especialistas se preguntaban si es que “Avengers: Endgame” sería nominada a los Oscar, incluso se decía que Robert Downey Jr sería nominado a Mejor Actor, sin embargo no fue así.

Walt Disney acaba de revelar las categorías por las que “Avengers: Endgame” optaría a ganar en la próxima gala mundial.

A través de la página web For Your Consideration, Disney actualizó las cinco categorías a disputar y no, no se encuentra Robert Downey Jr como Mejor Actor.

- Mejor Película

- Mejor Director

- Mejor Fotografía

- Mejores Efectos Especiales

- Mejor Guión Adaptado

Estas categorías no son absolutas, por lo que Disney podría estar variando de aquí hasta la fecha exacta en la que salgan el listado. Es por ello que podrían incluir a Robert Downey Jr.

En más de una oportunidad los directores de “Avengers: Endgame”, Joe y Anthony Russo declararon que por el arduo trabajo que realizó en el Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr merecería ganar el Oscar.

El año pasado, “Black Panther” se convirtió en la primera película de superhéroes nominada a Mejor película, a pesar de que no se llevó el galardón, lo hizo en otras tres categorías (Banda Sonora, Vestuario y Producción).

¿"Avengers: Endgame" logrará hacer historia? Está por verse.