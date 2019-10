“The Walking Dead”: mira aquí cinco minutos de la temporada 10 [VIDEO]

Simplemente... ¡Espectacular! Como promoción de la temporada 10 de The Walking Dead, la cadena AMC acaba de revelar cinco minutos de esta entrega.

The Walking Dead temporada 10 se estrenará este domingo en Estados Unidos, mientras que para Lationamérica será a partir del lunes.

A continuación te dejamos cinco minutos exclusivos de The Walking Dead.

Al principio se puede ver un satélite llegar al planeta Tierra, por lo que más de uno pensaría que se trata de cómo empezó el apocalipsis zombie, sin embargo no es así. La pantalla se oscurece y vemos la frase “día de entrenamiento”.

Tras esto vemos a un walker salir del mar siendo acuchillado por Judith, la hija de Rick Grimes, mientras que al fondo se pueden ver a todos los sobrevivientes avanzar con escudos, flechas y lanzas siendo liderados por Ezekiel.

Los supervivientes empiezan a matar a varios zombies de maneras diferentes, preparándose para una presunta guerra contra los Susurradores, quienes se camuflan como walkers para pasar desapercibido y seguir armando su ejército.

Por otro lado, AMC reveló los títulos de los episodios que tendrá la temporada 10 de The Walking Dead, así como también, la sinopsis de los primeros cinco capítulos.

- Lines we cross (10x01)

“El grupo de Oceanside continúa entrenando por si los Susurradores vuelven".

- We are the end of the world (10x02)

“Se revela el origen de lo que une a Alpha y Beta a medida que los Susurradores se agrupan y preparan sus hordas”.

- Ghosts (10x03)

“La amenaza de un regreso de los Susurradores provoca un sentimiento de paranoia en toda Alejandría.”

- Silence the whisperers (10x04)

“Los habitantes de Alejandría, todavía paranoicos, se enfurecen con los Susurradores y le quitan el miedo a Negan".

- What it always is (10x05)

“En Hilltop se quedan sin resursos; Negan es idealizado por un superviviente de Alejandría; Ezekiel guarda un secreto”.

- Bonds (10x06)

- Open your eyes (10x07)

- The world before (10x08)