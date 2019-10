Arrowverso: Brandon Routh y Tyler Hoechlin se lucen como Superman desde el set

El crossover de superhéroes más grande de la televisión se encuentra en producción actualmente. Crisis en Tierras Infinitas de CW tendrá, entre sus filas, a varios Superman, como por ejemplo Tom Welling, Brandon Routh y Tyler Hechlin.

En esta oportunidad, la estrella de Legends of Tomorrow, Brandon Routh visitó el set, donde se encontró con Tyler Hechlin, el Hombre de Acero de Supergirl.

A través de su cuenta de Instagram, Bradon Routh publicó una fotografía junto a Tyler, donde se puede ver a ambas estrellas con el traje de Superman. En la descripción se puede leer “visión doble”.

Brandon y Tyler aparecen como Superman. Foto: Instagram

En la imagen podemos ver al Superman de Kingdom Come y el Superman de la Tierra-38, quien fue presentado como el primo de Supergirl. Detrás de ellos se puede ver el logo del Daily Planet, locación que no ha sido explorada durante el Arrowverso.

Brandon y Tyler aparecen como Superman. Foto: Instagram

Routh y Hoechlin no son los únicos Superman que veremos en Crisis en Tierras Infinitas pues Tom Welling, el Hombre de Acero de Smallville, también repetirá su papel como el hijo de Kripton.

Hace unos días, la actriz Elizabeth Tulloch que interpretó a Lois Lane en la misma serie, publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Hechlin como Clark Kent y Tom Welling como el héroe en su versión de Smallville.

Louis, Clark y Superman. Foto: Instagram

“Es una gran parte de la historia de DC TV”, reveló el productor consultor de Arrow and Legends of Tomorrow, Marc Guggenheim. “Me encantaría tener al menos un personaje de Smallville en el crossover. Creo que puedo decir que todos los días tengo una conversación con algún director de reparto o algún agente”.